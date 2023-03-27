بالمركز الأول.. "إيجاري" يفوز بجائزة 50 ألف ريال في "تحدي رقمنة تجربة العميل"

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عن أسماء الشركات الناشئة الفائزة بمنافسة "تحدي رقمنة تجربة العميل في القطاع العقاري"، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، بهدف إيجاد حلول من خلال مجموعة من المنتجات والخدمات الابتكارية والتقنية التي تسهم في حل التحديات التي تواجه المشتري والمستأجر في المملكة خلال عملية البحث عن مسكن.