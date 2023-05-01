سكان مخططات جنوب مكة يناشدون وضع حلول عاجلة لـ"تقاطع الموت"

ناشد عدد من سكان مخططات ولي العهد جنوبي مكة المكرمة (5، 6، 7، 8) الجهات المختصة بضرورة وضع حلول عاجلة لـ"تقاطع الموت" -كما يسمّونه- على امتداد طريق إبراهيم الخليل بالتحديد مخطط ولي العهد 6.
وأشار السكان وسالكو الطريق إلى أن التقاطع ينذر بحوادث مرورية دامية ما لم يتم تداركه وإغلاقه أو عمل التفاف نظامي دون التأثير على الحركة المرورية التي يشهدها طريق إبراهيم الخليل على مدار الساعة.
ولفت الشاكون إلى أن ما زاد الأمر سوءًا هو وقوع التقاطع بالقرب من محالّ تجارية وغذائية وعقارية، فضلًا عن كونه مدخلًا رئيسًا لمخطط رقم 6.
وطالب السكان الجهات المختصة بوضع حلول عاجلة للحد من خطورة التقاطع، وإغلاق التقاطعات الأخرى المحاذية لمعارض السيارات، والتي هي الأخرى لا تقل خطرًا عن تقاطع مخطط 6، مؤكدين أن الدوران المنظم مثل المعمول به في شارع الكعكية يُعتبر الحل الأنسب في حال تعذر استحداث إشارة مرورية بالموقع.