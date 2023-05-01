سكان مخططات جنوب مكة يناشدون وضع حلول عاجلة لـ"تقاطع الموت"

وطالب السكان الجهات المختصة بوضع حلول عاجلة للحد من خطورة التقاطع، وإغلاق التقاطعات الأخرى المحاذية لمعارض السيارات، والتي هي الأخرى لا تقل خطرًا عن تقاطع مخطط 6، مؤكدين أن الدوران المنظم مثل المعمول به في شارع الكعكية يُعتبر الحل الأنسب في حال تعذر استحداث إشارة مرورية بالموقع.