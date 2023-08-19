"تعليم نجران" يُنهي استعداداته لاستقبال أكثر من 161 ألف طالب وطالبة

وذكر مدير عام التعليم بالمنطقة منصور عبدالله آل شريم، أن إدارة تعليم نجران استكملت جميع الأعمال والتجهيزات المرتبطة بالاستعداد، واستلام وترحيل مقررات الكتب المدرسية لجميع مكاتب التعليم والمدارس بنسبة 100%، كما أنهت إدارة المباني عمليات الصيانة والتشغيل للمباني التعليمية والإدارية، إضافة إلى متابعة التجهيزات الخاصة بالحافلات ووسائل الأمن والسلامة، والتأكد من استعدادها التام.