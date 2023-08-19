"تعليم نجران" يُنهي استعداداته لاستقبال أكثر من 161 ألف طالب وطالبة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، استعدادها للعام الدراسي الجديد، لاستقبال أكثر من ١٦١ ألف طالب وطالبة، وتهيئة ٨٢٠ مدرسة، وتوفير جميع التجهيزات المدرسية وفق خطط معتمدة، لتهيئة مدارس المنطقة لاستقبال عودة الطلاب والطالبات في بيئة تعليمية جاذبة وآمنة.
وذكر مدير عام التعليم بالمنطقة منصور عبدالله آل شريم، أن إدارة تعليم نجران استكملت جميع الأعمال والتجهيزات المرتبطة بالاستعداد، واستلام وترحيل مقررات الكتب المدرسية لجميع مكاتب التعليم والمدارس بنسبة 100%، كما أنهت إدارة المباني عمليات الصيانة والتشغيل للمباني التعليمية والإدارية، إضافة إلى متابعة التجهيزات الخاصة بالحافلات ووسائل الأمن والسلامة، والتأكد من استعدادها التام.
وأشار إلى أن الإدارة نفّذت العديد من البرامج التدريبية وورش العمل للتطوير المهني للمعلمين والمعلمات في المدة الزمنية التي تسبق عودة الطلاب والطالبات، وتهدف إلى الاستعداد لبداية عام دراسي جديد محقق لأكبر قدر من الأهداف والتطلعات التربوية.