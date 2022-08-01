الصور تحكي.. "أمطار الليل الغزيرة" تُسيل أودية محافظات جنوب الرياض

ووثّق عدد من متابعي الأمطار تلك السيول بعدسات كاميراتهم، مبتهجين بالأمطار الصيفية، وكان من أبرزهم: حمد الخريص، ومالك القريني، وعبدالله الغميجان، وبدر الناحز، وخالد العتي، وفهد الخالدي، ومحمد الشقاري، وحمد آل خريص.