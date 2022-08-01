الصور تحكي.. "أمطار الليل الغزيرة" تُسيل أودية محافظات جنوب الرياض

واصلت الأمطار الغزيرة هطولها على محافظات جنوب الرياض من منتصف الليل وحتى ساعات الفجر الأولى، شملت محافظات ومراكز: (الدلم، والحريق، والحلوة، وحوطة بني تميم، والأفلاج).
وأجرت تلك الأمطار الصيفية الغزيرة عددًا من الأودية أهمها: وادي أبا الهشم -بين الواشلة والحاير- ووادي مارون "النظيم" بالدلم، وأودية سويس، والعين، والسوط، وأوثيلان، ونساح.
كما جرت أودية الجفر والباطن بالحريق، وأودية الحلوة والقراين والفارعة والحزم بالحلوة.. وعبَرت السيول كوبري السرجي أسفل شعيب الباطن.
وشملت الأمطار أجزاء من محافظة الأفلاج، جرت على إثرها أودية باطن الغيل، ووادي مليزق جنوب الغيل شمال غرب الأفلاج، كما جرى باطن حراضة شمال غرب الأفلاج.
وخلال ساعات صباح اليوم جرت أودية الرمحية شمال شرق مدينة الرياض؛ إذ لا يزال وادي الرمحية يجري خلال إعداد هذا الخبر.
ووثّق عدد من متابعي الأمطار تلك السيول بعدسات كاميراتهم، مبتهجين بالأمطار الصيفية، وكان من أبرزهم: حمد الخريص، ومالك القريني، وعبدالله الغميجان، وبدر الناحز، وخالد العتي، وفهد الخالدي، ومحمد الشقاري، وحمد آل خريص.