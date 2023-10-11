وكيل وزارة الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس مركز الإمام محمد ديكو للسلام والتعليم الإسلامي في مالي

وفي بداية اللقاء رحب "العنزي" برئيس مركز الإمام محمد ديكو للسلام والتعليم الإسلامي في مالي، موضحا أن المملكة ممثلة بحكومتها الرشيدة تسعى جاهدة لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر المنهج الوسطي المعتدل ومحاربة التطرف والجماعات التي تنشر العداوة والكراهية، مؤكداً أن الوزارة بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تحرص على مثل هذه اللقاءات التي تعزز التعاون وتخدم الإسلام والمسلمين وتسهم في بحث سبل نشر المنهج الصحيح.