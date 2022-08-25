أمانة الطائف تطلق عددًا من الخدمات البلدية لطلاب المدارس

وأشارت إلى أنها أطلقت حملة خدمية واسعة لتهيئة وتنظيف محيط المدارس، تزامنًا مع قرب حلول العام الدراسي الجديد، وصيانة الأرصفة والمماشي وخطوط المشاة، إضافة لإنشاء عدد من مطبات التهدئة الحديثة، حرصًا على سلامة حركة الطلاب، خلال الحركة المرورية.