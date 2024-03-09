"الدفاع المدني" تعلن جاهزيتها لاستقبال "ضيوف الرحمن" خلال رمضان

أنهت مديرية الدفاع المدني، خططها لاستقبال ضيوف الرحمن، خلال شهر رمضان، ومن بينها: التعامل مع حالات الطوارئ، والإجراءات الوقائية، والخدمات الإنسانية.

جاء ذلك في تصريحات لمدير إدارة الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان المربع، خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ بمركز العمليات الموحد، مساء اليوم، للتحدث عن الخطط الأمنية لشهر رمضان.