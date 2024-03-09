"الدفاع المدني" تعلن جاهزيتها لاستقبال "ضيوف الرحمن" خلال رمضان

أنهت مديرية الدفاع المدني، خططها لاستقبال ضيوف الرحمن، خلال شهر رمضان، ومن بينها: التعامل مع حالات الطوارئ، والإجراءات الوقائية، والخدمات الإنسانية.
جاء ذلك في تصريحات لمدير إدارة الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان المربع، خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ بمركز العمليات الموحد، مساء اليوم، للتحدث عن الخطط الأمنية لشهر رمضان.
وقال "المربع": إنه خلال شهري شعبان ورجب، أجريت جولات مكثفة على سكن الزوار والمعتمرين؛ للتأكد من توفر متطلبات الأمن والسلامة.
وأضاف: مراكز الدفاع المدني على الطرق والمطارات وجميع المسارات التي يسلكها المعتمرون.
وتابع: تم تنفيذ 5600 جولة تفتيش على جميع المواقع؛ للتأكد من تطبيق متطلبات الأمن والسلامة في إسكان المعتمرين بمكة والمدينة.
ولفت إلى وجود مجموعات إشراف ودعم الحرم المكي وقوة التدخل السريع؛ لتسجيل على استجابة سريعة.
كما نوّه بقيام المتطوعين بأدوار بارزة في أعمال الدفاع المدني في جميع المواقع.