"التدريب التقني" تُطلق عددًا من المبادرات والجوائز والمكافأت التشجيعية

وحقّقت الكلية التقنية بجدة النسبة الأعلى في القبول من كليات البنين، بينما حققت الكلية التقنية للبنات بالرياض، الأعلى في القبول من كليات البنات. وفيما يخصّ المعاهد الصناعية فقد حقّق المعهد الصناعي ببيشة الأعلى في القبول.