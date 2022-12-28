"التدريب التقني" تُطلق عددًا من المبادرات والجوائز والمكافأت التشجيعية

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبدعم ومتابعة من محافظ جدة، مؤخرًا؛ عددًا من المبادرات والجوائز والمكافآت؛ لتشجيع التنافس بين المتدربين والمتدربات نحو التفوق والتميز التدريبي.
فقد أطلقت المؤسسة مبادرة "أنت تستاهل"، إحدى مبادرات الإدارة العامة لشؤون المتدربين، التي تعتبر مؤشرًا رئيسيًّا لمستوى العملية التدريبية ونجاحها وتقدمها وفق المعايير المحددة لها.
وتحفز المبادرة كل متدرب للنجاح والتفوق في التدريب والحصول على أعلى الدرجات في المقررات التدريبية؛ إذ تحقق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع وتحفيز المتدربين نحو التفوق ورفع معدلهم باستمرار، وتعزيز الجوانب التربوية الإيجابية لديهم، وذلك من خلال طرح مكافآت وجوائز عدة؛ وهي: مكافأة المؤسسة للتفوق العلمي "للخريجين"، ومكافأة المؤسسة للتفوق العلمي "الفصلية"، وجائزة المحافظ للمتدرب المثالي.
يأتي ذلك ضمن اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تحقيق الجودة في منشآتها التدريبية وفق معايير دقيقة للمناهج وأدوات التقييم، والتشارك مع قطاع الأعمال وحوكمة الأعمال والشؤون الإدارية والتطوير المهني، وجميع مخرجات التدريب.
وتتجاوز المعايير 37 معيارًا لرصد منهجية جودة التدريب، التي نتج عنها إنجاز عدد من المشروعات التقنية، وتحديث عدد من الأدلة الإجرائية، وأتمتة 126 دليلًا إجرائيًّا ونماذج تدعم الاعتماد المؤسسي.
كما أنهت الإدارة العامة لجودة التدريب، المرحلة الأولى من إطلاق منصة قياس جودة المهارات العملية، التي تهدف إلى قياس وتقييم المهارات العملية للمتدربين والمتدربات عبر منصة التدريب الإلكتروني، التي من خلالها يتم ربط المهارات العملية بالأهداف التفصيلية لكل مقرر تدريبي.
من جهة أخرى بلغ إجمالي أعداد خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ 20,600 خريج، وبلغ عدد المقبولين في جميع برامج المؤسسة خلال الفصلين الأول والثاني 1444هـ 103،456 ألفًا.
وحقّقت الكلية التقنية بجدة النسبة الأعلى في القبول من كليات البنين، بينما حققت الكلية التقنية للبنات بالرياض، الأعلى في القبول من كليات البنات. وفيما يخصّ المعاهد الصناعية فقد حقّق المعهد الصناعي ببيشة الأعلى في القبول.