"تميم": المجلس التنسيقي السعودي- العراقي يؤسس لنموذج شراكة يُحتذى به

وأضاف: هذا المجلس تأسس قبل 6 سنوات، وباكورة أعماله بدأت تظهر الآن من خلال شراكة حقيقية للانطلاق في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمار على كل المستويات سواء في الزراعة أو الصناعة أو البيتروكيماويات أو الطاقة والطاقة المتجددة.