"تميم": المجلس التنسيقي السعودي- العراقي يؤسس لنموذج شراكة يُحتذى به

أعرب نائب رئيس الوزراء العراقي محمد تميم عن أمله في أن يكون المجلس التنسيقي السعودي- العراقي شراكة حقيقية بين البلدين تواجه تحديات المنطقة.
وقال: إن انطلاق هذا المجلس في هذا العام جاء في أوج وأفضل حالات العلاقة بين الدولتين الشقيقتين.
وأضاف: هذا المجلس تأسس قبل 6 سنوات، وباكورة أعماله بدأت تظهر الآن من خلال شراكة حقيقية للانطلاق في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمار على كل المستويات سواء في الزراعة أو الصناعة أو البيتروكيماويات أو الطاقة والطاقة المتجددة.
وأردف: نتمنى أن يؤسس هذا المجلس لنموذج شراكة حقيقية تحتذي بها بقية دول المنطقة لكي نستطيع أن نواجه التحديات في المنطقة العربية.