"الخضيري": لا تخدعك كلمة "عضوي" في السكريات والدهون المصنّعة.. فالضرر نفسه

حذّر عالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ من الانسياق وراء كلمة "عضوي" الموضوعة على منتجات السكر والدهون المصنّعة.
وقال الخضيري: "لا تخدعك كلمة (عضوي) في السكريات والدهون المصنّعة، فالضرر الصحي نفسه، السكر هو السكر. والضرر هو نفس الضرر والسعرات هي نفس السعرات".
وأضاف: "ولن تعرف الأمراض وصحة الناس، هل تمّت تنميته بسماد كيميائي غير عضوي أو سماد روث البهائم (عضوي)؟ ولا تفرق المبيدات عن عدمها في تقليل أو تغيير القيم الغذائية والسعرات".
وتابع في تغريدة على حسابه بتويتر، "فلا يخدعوك، فكلمة (عضوي) موضوع ثانٍ مختلف، لا يمنع ضرر السكريات والدهون وغيرها، ولا يقلل من مخاطر السمنة أو السكر أو الضغط"، مستشهداً بموقف مريض ضغط مرتفع وسكر مخدوع، يقول: كيف يرتفع ضغطي وأنا آخذ ملحاً عضوياً؟ وكيف يرتفع سكري وأنا آخذ سكراً عضوياً؟ لأنه يعتقد أن كلمة "عضوي" تمنع الضرر الصحي.. كلها دعايات كاذبة.