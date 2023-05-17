"الخضيري": لا تخدعك كلمة "عضوي" في السكريات والدهون المصنّعة.. فالضرر نفسه

وتابع في تغريدة على حسابه بتويتر، "فلا يخدعوك، فكلمة (عضوي) موضوع ثانٍ مختلف، لا يمنع ضرر السكريات والدهون وغيرها، ولا يقلل من مخاطر السمنة أو السكر أو الضغط"، مستشهداً بموقف مريض ضغط مرتفع وسكر مخدوع، يقول: كيف يرتفع ضغطي وأنا آخذ ملحاً عضوياً؟ وكيف يرتفع سكري وأنا آخذ سكراً عضوياً؟ لأنه يعتقد أن كلمة "عضوي" تمنع الضرر الصحي.. كلها دعايات كاذبة.