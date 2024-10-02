هيئة الصحفيين تعدّل نظام عضويتها باستمرارها لعام كامل من تاريخ الحصول عليها

أقر مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين تعديلًا جديدًا في نظام العضوية، يمنح المشترك العضوية لمدة عام كامل تبدأ من تاريخ الحصول عليها أو تجديد الاشتراك.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، عضوان الأحمري، إن هذا التعديل يأتي كجزء من جهود الهيئة لدعم الممارسين الإعلاميين والصحفيين في مختلف فئات العضوية.
وأضاف أن التعديل يهدف إلى تسهيل الخدمات المقدمة للأعضاء، بما يضمن استمرارهم في تقديم رسالتهم الإعلامية وفق المعايير والممارسات المهنية، ويأتي استجابة لرغبة الهيئة في خدمة الأهداف المهنية للممارسين الإعلاميين والصحفيين، وسعيها لتوفير مزايا وتسهيلات خاصة لأعضائها، ومتابعة نشاطهم المهني.
وأوضحت الهيئة أنه يحق لكل ممارس إعلامي أو صحفي سعودي متفرغ أو غير متفرغ التقدم بطلب الانتساب إلى عضوية الهيئة، سواء كان يشغل وظيفة حكومية أو غير حكومية ويمارس إلى جانبها أعمالًا صحفية. كما يشمل ذلك كل ممارس إعلامي أو صحفي غير سعودي يقيم في المملكة العربية السعودية ويعمل بموجب عقد عمل.
يُذكر أن التعديل الجديد يمنح المشترك عضوية الهيئة لمدة عام كامل (365 يومًا) تبدأ من تاريخ الاشتراك أو التجديد، على عكس النظام السابق الذي كانت تنتهي فيه العضوية بنهاية السنة الميلادية بغض النظر عن تاريخ الاشتراك، مما يحرم العضو من إكمال دورة الاشتراك لمدة عام كامل.