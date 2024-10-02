هيئة الصحفيين تعدّل نظام عضويتها باستمرارها لعام كامل من تاريخ الحصول عليها

وأوضحت الهيئة أنه يحق لكل ممارس إعلامي أو صحفي سعودي متفرغ أو غير متفرغ التقدم بطلب الانتساب إلى عضوية الهيئة، سواء كان يشغل وظيفة حكومية أو غير حكومية ويمارس إلى جانبها أعمالًا صحفية. كما يشمل ذلك كل ممارس إعلامي أو صحفي غير سعودي يقيم في المملكة العربية السعودية ويعمل بموجب عقد عمل.