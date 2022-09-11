إنجاز سعودي.. "المملكة" الأولى في الجودة البحرية للقرن الحادي والعشرين

يذكر أن من ضمن ما تقوم به خفر السواحل الأمريكية هو تطوير ونشر اللوائح والمعايير القانونية التي تحكم التصميم الآمن وبناء السفن، والاستقرار، والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وأنظمة إنقاذ الأرواح، ومعدات السلامة من الحرائق وغيرها من معدات السفن، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة لخدمات النقل البحري.