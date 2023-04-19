"سَوْقُ الْمَعْلُوْمِ مَسَاقَ غَيْرِهِ" في القرآن.. حسنةٌ من حسنات الإمام السّكاكي.. هنا أدبٌ يستحقّ التأمل

وختم الدكتور "الخريصي" الشواهد بقوله تعالى: "إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ" "الأنبياء: 52" هل إبراهيم، عليه السلام، لا يعلم بماهية هذه الأصنام؟ وهو الذي حطمها، ونصح أباه بترك عبادتها، وعبادة الله الواحد الديان، الذي له الملك لا شريك له، يقول الآلوسي عن سبب هذا السؤال: "والظاهر أنه قال له؛ أي: لأبيه ولقومه مجتمعين: "ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ"، أراد: ما هذه الأصنام؟ إلا أنه عبّر عنها بالتماثيل؛ تحقيرًا لشأنها؛ فإن التمثال الصورة المصنوعة مشبّهة بمخلوق من مخلوقات الله تعالى من مثلت الشيء بالشيء إذا شبهته به، وكانت على ما قيل صور رجال يعتقدون فيهم وقد انقرضوا، وقيل: كانت صور الكواكب صنعوها حسبما تخيلوا، وفي الإشارة إليها بما يشار به للقريب إشارة إلى التحقير، أيضًا، والسؤال عنها بما التي يطلب بها بيان الحقيقة أو شرح الاسم؛ من باب تجاهل العارف، كأنه لا يعرف أنها ماذا، وإلا فهو محيط بأن حقيقتها حجر أو نحوه، والعكوف الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له، وقيل: اللزوم والاستمرار على الشيء لغرض من الأغراض، وهو على التفسيرين دون العبادة، ففي اختياره عليها إيماء إلى تفظيع شأن العبادة غاية التفظيع".