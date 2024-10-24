مجموعة stc تختتم بنجاح مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي 2024 بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع وزارات ومؤسسات وهيئات بارزة

اختتمت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي في الرياض بتوقيع العديد من الشراكات المهمة التي تسهم بدعم نمو وتطور قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية. كما استعرضت المجموعة خلال مشاركتها في الملتقى مجموعة واسعة من حلولها الرقمية المبتكرة.
وانعقدت أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات هذا الأسبوع تحت شعار "استثمر في الصحة"، حيث شكّل الملتقى منصة جمعت المهتمين والمسؤولين والمختصين والخبراء لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة.
وشهد الملتقى توقيع مجموعة stc لعدد من مذكرات التفاهم التي تسهم بدعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تؤكد على الدور الذي تقوم به مجموعة stc لدفع عجلة التحول الرقمي في القطاع الصحي.
ومن ضمن هذه الشراكات، وقّعت المجموعة اتفاقية شراكة مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بهدف دعم جهود المملكة لتوفير خدمات صحية عالية الجودة من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية المتقدمة. وتهدف الشراكة إلى دعم التشخيص الطبي بأحدث حلول الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من هذه الحلول في عملية اتخاذ القرار الطبي وتحليل البيانات الكبيرة، إلى جانب التدريب والتطوير والتعاون المشترك للفرق الطبية والتقنية لمنسوبي الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في مجالات الذكاء الاصطناعي الطبي وغير الطبي.
أعلنت مجموعة stc عن توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة تهدف إلى أتمتة أجهزة صرف الأدوية في المستشفيات والمراكز الحكومية حول المملكة وخصوصاً في المناطق النائية، وتعزيز التعاون لتحسين خدمات رعاية المرضى، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي في منشآت الوزارة في مختلف أنحاء المملكة. كما وقعت المجموعة عقدين إضافيين لدعم مشروع العناية المركزة الافتراضي (Tele-ICU) وتطوير نظام الأرشفة الإلكترونية وتناقل الصور (PACS) الوطني. تأتي هذه الخطوات في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 للتحول الرقمي في القطاع الصحي.
وشهد الملتقى كذلك توقيع stc مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو"، الرائدة في تقديم خدمات الإمدادات الطبية والدعم اللوجستي، بهدف تزويد نوبكو بخدمات تقنية وأتمتة عمليات المستودعات الطبية، بالإضافة إلى توفير خدمات الاتصالات على الشبكة الأرضية واللاسلكية ضمن مواقع الشركة، مما يسهم في تحسين سلسلة الإمداد وجودة الخدمات ضمن قطاع الرعاية الصحية.
وفي إطار شراكتها المميزة مع مستشفى الدكتور محمد الفقيه، تسعى مجموعة stc إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية الطبية وتحسين تجربة المرضى المقيمين، وذلك من خلال توفير خدمات الترفيه من stc tv والخدمات التقنية الأساسية الأخرى، بما يسهم في تقديم تجربة استثنائية تلبي احتياجات المرضى وتعزز سبل الراحة المتوفرة لهم.
كما أبرمت المجموعة شراكة مع مجموعة مستشفيات المانع بهدف تعزيز قدرات الكشف عن تهديدات الأمن السيبراني والتصدي لها والتقليل من تأثيرها، إلى جانب تحقيق الامتثال التنظيمي الشامل ورفع مستوى الأمن السيبراني.
وشهد الملتقى أيضاً تعاون مجموعة stc مع تجمع حائل الصحي في مجال إدارة الصحة السكانية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تمكين التجمع من تعزيز الوعي الصحي وتطوير مستوى الرعاية الصحية عبر تقديم stc حلول رقمية متقدمة.
وتعكس مشاركة مجموعة stc في ملتقى الصحة العالمي 2024 مساعيها الجادة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة عبر مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة والشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات وهيئات حكومية بارزة. وتواصل المجموعة جهودها لدفع عجلة التطور في مجالات رعاية المرضى، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بالتوازي مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مما يعزز دور stc كممكن رئيسي للتحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة.