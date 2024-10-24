مجموعة stc تختتم بنجاح مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي 2024 بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع وزارات ومؤسسات وهيئات بارزة

ومن ضمن هذه الشراكات، وقّعت المجموعة اتفاقية شراكة مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بهدف دعم جهود المملكة لتوفير خدمات صحية عالية الجودة من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية المتقدمة. وتهدف الشراكة إلى دعم التشخيص الطبي بأحدث حلول الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من هذه الحلول في عملية اتخاذ القرار الطبي وتحليل البيانات الكبيرة، إلى جانب التدريب والتطوير والتعاون المشترك للفرق الطبية والتقنية لمنسوبي الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في مجالات الذكاء الاصطناعي الطبي وغير الطبي.