ملتقى إمارات المناطق بعسير يستعرض المبادرات التنموية في المملكة

ثم قدم نائب الرئيس التنفيذي ببنك التنمية الاجتماعي المهندس معيض البيشي، ورقة عن جهود البنك في دعم التنمية الوطنية بمنطقة عسير، ودوره في دعم رواد الأعمال في سبعة قطاعات شملت: التجزئة، والتعليم، والصناعة، والترفيه، والصحة، والخدمات، والسياحة، إضافة لتوقيع اتفاقية تعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير لبناء علاقة إستراتيجية لتمويل المشروعات السياحية وتحسين تجربة السائح في المنطقة.