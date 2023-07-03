"الخطوط الجوية التركية" أفضل شركة طيران في أوروبا للمرة الثامنة

تمّ تكريم الخطوط الجوية التركية للمرة الثامنة؛ باعتبارها أفضل شركة طيران في أوروبا، إضافة إلى جوائز أفضل خدمات لتقديم الأطعمة لدرجة رجال الأعمال، وأفضل خدمات لتقديم الأطعمة للدرجة الاقتصادية، وأفضل خطوط طيران في جنوب أوروبا، وأفضل مقعد للدرجة الاقتصادية في أوروبا في الجوائز العالمية للخطوط الجوية.
وتمّ الإعلان عن الجوائز في حفل أُقيم في متحف باريس للطيران والفضاء، المعروف بـ "جوائز الأوسكار لصناعة الطيران".
وحازت الخطوط التركية المركز الأول في تقييم أكثر من 20.23 مليون استجابة، في استطلاع جوائز سكاي تراكس لعام 2023/2022، باللغات الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الروسية، اليابانية، والصينية، حيث يمثل المشاركات مواطنون من أكثر من 100 دولة، وتم اختيار الفائزين من بين 325 شركة طيران.
وفي تعليقه على الجوائز، صرّح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية بلال إكشي؛ قائلاً: "نحن فخورون بتكريمنا كأفضل خطوط طيران في أوروبا للمرة الثامنة، لافتاً إلى أن هذه الجائزة تعزّز موقع الشركة وريادتها في القطاع".
وأضاف، "كعائلة الخطوط الجوية التركية، نحن أيضاً سعداء بأن نحظى بتقدير سكاي تراكس؛ باعتبارنا أفضل شركة طيران في جنوب أوروبا، وسنستمر في تحسين معايير خدماتنا وتوفير أفضل تجربة ممكنة لمسافرينا".
بدوره، قال إدوارد بليستيد؛ الرئيس التنفيذي لسكاي تراكس: "لقد كان عاماً رائعاً بالنسبة للخطوط الجوية التركية من حيث الجوائز، والفوز بجائزة أفضل شركة طيران في أوروبا للمرة الثامنة هو إنجازٌ جديرٌ بالذكر.
وأضاف، توضح جوائز أفضل خدمات لتقديم الأطعمة على درجة رجال الأعمال، وأفضل خدمات لتقديم الأطعمة على الدرجة الاقتصادية، سبب شعبية الخطوط الجوية التركية بين العملاء، ويجب أن يفخر شريك الخطوط في خدمات تقديم الأطعمةTurkish DO & CO، بهذا الإنجاز".