"الخطوط الجوية التركية" أفضل شركة طيران في أوروبا للمرة الثامنة

وحازت الخطوط التركية المركز الأول في تقييم أكثر من 20.23 مليون استجابة، في استطلاع جوائز سكاي تراكس لعام 2023/2022، باللغات الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الروسية، اليابانية، والصينية، حيث يمثل المشاركات مواطنون من أكثر من 100 دولة، وتم اختيار الفائزين من بين 325 شركة طيران.