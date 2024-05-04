مثيرة وخطرة.. "المسند" عن ظاهرة "برق البراكين": ثوران واحتكاك داخل الغيوم

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن البرق الناتج عن ثوران البركان يُسمى برق البراكين أو البرق البركاني، وهو نوعٌ من الظواهر الجوية المرتبطة بثورة البراكين.. يحدث هذا النوع من البرق نتيجة احتكاك جزيئات الرماد والغازات المشحونة كهربائياً داخل الحمم البركانية.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "عندما تثور البراكين، تندفع الغازات والحمم الساخنة إلى الخارج؛ حيث تحتوي هذه الغازات على جزيئات مشحونة كهربائياً، قد تكون إيجابية أو سالبة، وعندما يحدث احتكاكٌ بين هذه الجزيئات داخل الغيوم الرمادية الكثيفة التي تنبعث من البركان، يتم إنتاج تفريغات كهربائية تظهر على شكل البرق.
وأضاف: "يعد برق البراكين ظاهرة مثيرة، لكنها قد تكون خطرة أيضاً بسبب احتمالية وجود غازات سامّة في أثناء ثوران البركان، لذا يجب الابتعاد عن المناطق المتأثرة بالثورات البركانية، يقول تعالى: (وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)".