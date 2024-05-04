مثيرة وخطرة.. "المسند" عن ظاهرة "برق البراكين": ثوران واحتكاك داخل الغيوم

وأضاف: "يعد برق البراكين ظاهرة مثيرة، لكنها قد تكون خطرة أيضاً بسبب احتمالية وجود غازات سامّة في أثناء ثوران البركان، لذا يجب الابتعاد عن المناطق المتأثرة بالثورات البركانية، يقول تعالى: (وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)".