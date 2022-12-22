"يلو" تحتفل باليوم العالمي للغة العربية "لغتنا فخرنا" في لقاء الأهلي وهجر

أقامت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" مجموعة من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية والذي اقيم هذا العام تحت شعار ( #لغتنا_فخرنا )، فمن خلال مبادرتها المستدامة #اقرأ_مع_يلو تم إقامة عدد من الأنشطة الاحتفالية في الجولة الثالثة عشرة من دوري يلو، وجاء الحفل الرئيسي خلال مواجهة فريق الأهلي بفريق هجر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم الأربعاء 21 ديسمبر، وبدأ الاحتفال لحظة دخول اللاعبين لبداية المباراة مرتدين شالات بهوية اليوم العالمي (لغتنا فخرنا) بمشاركة عدد من الأطفال الذين صاحبوا اللاعبين بزي مخصص لهذه الاحتفالية، بالإضافة للعديد من الأنشطة التفاعلية مع الجماهير في الملاعب وعبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة ودوري يلو.