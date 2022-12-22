"يلو" تحتفل باليوم العالمي للغة العربية "لغتنا فخرنا" في لقاء الأهلي وهجر

أقامت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" مجموعة من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية والذي اقيم هذا العام تحت شعار ( #لغتنا_فخرنا )، فمن خلال مبادرتها المستدامة #اقرأ_مع_يلو تم إقامة عدد من الأنشطة الاحتفالية في الجولة الثالثة عشرة من دوري يلو، وجاء الحفل الرئيسي خلال مواجهة فريق الأهلي بفريق هجر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم الأربعاء 21 ديسمبر، وبدأ الاحتفال لحظة دخول اللاعبين لبداية المباراة مرتدين شالات بهوية اليوم العالمي (لغتنا فخرنا) بمشاركة عدد من الأطفال الذين صاحبوا اللاعبين بزي مخصص لهذه الاحتفالية، بالإضافة للعديد من الأنشطة التفاعلية مع الجماهير في الملاعب وعبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة ودوري يلو.
وعن احتفال "يلو" باللغة العربية في يومها العالمي تحدث الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران قائلاً: اللغة العربية هي جزء أصيل من تراثنا وثقافتنا فيكفيها شرفاً أنها لغة أقدس الكتب السماوية القرآن الكريم، ونحن في "يلو" نحرص باستمرار على أن نكون حاضرين بالتفاعل والمشاركة الإيجابية في كافة الأحداث الثقافية والصحية والرياضية التي تمسّ المجتمع لإيصال الرسائل المناسبة التي تعزّز الهدف من إقامة مثل هذه الأحداث والأيام العالمية، وبلا شك فإننا بصفتنا الراعي الرسمي لدوري "يلو" فالمساحة أمامنا أكثر رحابة للاستفادة من هذه المسابقة بشكل مثالي لتحقيق هذه الغاية السامية.