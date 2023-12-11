رئيس النيابة العامة بتبوك يقوم بزيارة تفتيشية في سجون المنطقة

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص النيابة العامة على ضمان حقوق الموقوفين والسجناء، وتوفير بيئة آمنة وكريمة لهم، كما تعزز لهم الشفافية والمساءلة في الأنظمة العدلية الجنائية، وتعزز الثقة في النظام القضائي، وتُسهم في تحسين ظروف الإيقاف، وتوفير الرعاية اللازمة لهم.