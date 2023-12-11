رئيس النيابة العامة بتبوك يقوم بزيارة تفتيشية في سجون المنطقة

قام رئيس نيابة منطقة تبوك الشيخ منصور المدخلي، بزيارة تفتيشية للسجن في مدينة تبوك بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارية المختصة؛ بهدف التأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالموقوفين والسجناء وذلك بناءً على توجيهات النائب العام الشيخ: سعود بن عبدالله المعجب وفي إطار جهود النيابة العامة للحفاظ على الحقوق وتطبيق العدالة.
وفي التفاصيل، تجول رئيس نيابة تبوك داخل الأجنحة والمرافق الأخرى في السجون؛ للتحقق من تطبيق الضمانات المقررة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ومدى سلامة البيئة والظروف المعيشية والرعاية الصحية اللازمة للنزلاء، إضافة إلى التحقق من تنفيذ الأنظمة الأمنية والإجراءات الوقائية داخل السجون لضمان سلامة النزلاء ورجال الأمن في السجون.
وتأتي هذه الجولة في إطار حرص النيابة العامة على ضمان حقوق الموقوفين والسجناء، وتوفير بيئة آمنة وكريمة لهم، كما تعزز لهم الشفافية والمساءلة في الأنظمة العدلية الجنائية، وتعزز الثقة في النظام القضائي، وتُسهم في تحسين ظروف الإيقاف، وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
وشدد على أهمية متابعة قضايا النزلاء؛ لضمان تنفيذ العقوبات بشكل عادل وفقًا للأنظمة المعمول بها، والتنسيق مع الجهات المختصة حيال ذلك.
وأشاد بالتوجيهات والمتابعة المستمرة التي يقوم بها معالي النائب العام فيما يتعلق بحقوق الموقوفين والسجناء، وتشديده المستمر على ضرورة إنهاء إجراءات قضاياهم وفق النظام وتوفير سائر الضمانات المقررة لهم.