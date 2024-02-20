البديوي: الجانب الإعلامي حظي بالاهتمام منذ بداية تأسيس مجلس التعاون الخليجي

وقال البديوي: "التعاون الإعلامي بين دول الخليج لا يعزز فقط صورتنا أمام العالم، بل يمهد الطريق أيضًا لمزيد من التقارب والتفاهم بين شعوبنا، مساهمًا في تحقيق أحلامنا المشتركة نحو التطلع للمستقبل، لمزيد من التقدم والازدهار وتعزيز التكاتف والتكامل، وعليه وعلى ضوء الطفرة التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي من جهة، وعلى ضوء قيام جهات عديدة بتبني سياسات لبث معلومات مغلوطة من جهة أخرى، فقد أمسى تعاوننا الخليجي لمواجهة هذه الموجات الإعلامية السامة أمراً حتمياً لحماية شعوبنا وبالأخص الشباب منهم، من المعلومات المغلوطة وما تحمله من أضرار عديدة" .