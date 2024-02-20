البديوي: الجانب الإعلامي حظي بالاهتمام منذ بداية تأسيس مجلس التعاون الخليجي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة التي جمعت أكثر من 2000 إعلامي من مختلف دول العالم، وما صاحبه من معارض وجلسات وورش إعلامية، يعكس ما وصل إليه الإعلام السعودي من مكانة متقدمة ومميزة على خارطة الإعلام العالمية.
جاء ذلك خلال المشاركة بالمنتدى السعودي للإعلام 3، في مدينة الرياض اليوم ، الذي يستمر على مدى يومين، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وعدد من الإعلاميين من مختلف دول العالم.
وقال البديوي: استضافة المملكة العربية السعودية للعديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية والعالمية، جاءت ثمرةً للعمل الدؤوب والنظرة الثاقبة للمستقبل والتسلح بتوجيهات القيادة الحكيمة لهذه الأرض الطيبة.
وأضاف أن رؤية 2030 للمملكة الهادفة إلى بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، والمستندة على قيم العمل الجاد والإصرار والابتكار، واستضافة العديد من الفعاليات والمؤتمرات العالمية التي تجسد تطلعاتها نحو مستقبل مشرق، ونظرة طموحة تحتضن التقدم والابتكار، هي نتاج رؤية استشرافية حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين والجهود المخلصة والمتواصلة من بنات وأبناء المملكة.
وأشار إلى أن الجانب الإعلامي الخليجي المشترك، تمّ الاهتمام به منذ الوهلة الأولى من تأسيس مجلس التعاون، حيث نصّ النظام الأساسي للتأسيس في مادته الرابعة على (التعاون ووضع أنظمة مماثلة في الشؤون الإعلامية)، ويأتي ذلك إدراكًا من قادة وزعماء دول المجلس المؤسسين -رحمهم الله- بأهمية العمل الإعلامي الخليجي المشترك، وضرورة توحيد السياسات الإعلامية، وجهود المؤسسات الإعلامية الخليجية للخروج برؤى إعلامية موحدة، تخدم وتراعي أهداف ورسالة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال البديوي: "التعاون الإعلامي بين دول الخليج لا يعزز فقط صورتنا أمام العالم، بل يمهد الطريق أيضًا لمزيد من التقارب والتفاهم بين شعوبنا، مساهمًا في تحقيق أحلامنا المشتركة نحو التطلع للمستقبل، لمزيد من التقدم والازدهار وتعزيز التكاتف والتكامل، وعليه وعلى ضوء الطفرة التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي من جهة، وعلى ضوء قيام جهات عديدة بتبني سياسات لبث معلومات مغلوطة من جهة أخرى، فقد أمسى تعاوننا الخليجي لمواجهة هذه الموجات الإعلامية السامة أمراً حتمياً لحماية شعوبنا وبالأخص الشباب منهم، من المعلومات المغلوطة وما تحمله من أضرار عديدة" .