أسرة "سطام" ضحية مكيف المدرسة بـ"جازان" تعلن وفاته

أكدت شقيق الطالب سطام غازي فقيه ضحية مكيف المدرسة بإحدى مدارس أبو عريش لـ"سبق" وفاته في ساعة متأخرة اليوم بعد أن توقف قلبه وفشلت كل المحاولات لإنقاذه من قِبل الأطباء حيث كان قد دخل في غيبوبة بعد الحادثة مباشرة قبل 15 يومًا.