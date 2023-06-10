أسرة "سطام" ضحية مكيف المدرسة بـ"جازان" تعلن وفاته

أكدت شقيق الطالب سطام غازي فقيه ضحية مكيف المدرسة بإحدى مدارس أبو عريش لـ"سبق" وفاته في ساعة متأخرة اليوم بعد أن توقف قلبه وفشلت كل المحاولات لإنقاذه من قِبل الأطباء حيث كان قد دخل في غيبوبة بعد الحادثة مباشرة قبل 15 يومًا.
وحمَّلت الأسرة تعليم جازان المسؤولية، موضحة أنه تعرض إلى الإهمال في المدرسة فصعق وفي النقل للمستشفى تأزمت حالته الصحية ما جعل شقيقه ينقله على سيارته الخاصة والتي احترقت في الطريق وتأخر نقله لخارج المنطقة إلى أحد المستشفيات المتخصصة حتى توفي مطالبة بتحقيق موسع ومحاسبة جميع المقصرين.
يُشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان كانت قد أنهت إجراءاتها حيال قضية الطالب سطام، الذي تعرَّض إلى صعق كهربائي في مدرسته.
وإلحاقًا للبيان الصادر من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان حول تعرُّض أحد طلابها إلى تماس كهربائي، أوضح المتحدث الرسمي بتعليم جازان رجاء العطاس الجمعة أن اللجان المكلفة بتعليم جازان أنهت إجراءاتها المتعلقة بتفاصيل هذه الحادثة.
وكان المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي قد أكد جملة من العقوبات، شملت جميع مَن ثبت تقصيرهم، كما تمت إحالة عددٍ منهم إلى جهات الاختصاص؛ لاستكمال ما يخصها من إجراءات نظامية متبعة.
وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة أهمية متابعة جميع اللجان في الإدارة والمكاتب والمدارس الخاصة إجراءات الأمن والسلامة والصيانة في المباني المدرسية، وضرورة قيامها بدورها الفعَّال؛ لمنع تكرار مثل هذه الحوادث حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم.