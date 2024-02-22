اقتصاديون: المملكة حققت مكاسب تنموية شاملة جعلتها في مقدمة الدول ومحط أنظار العالم

وأضاف أنه لا ينبغي أن يمر يوم التأسيس بشكل عابر في المدارس والجامعات السعودية، بل وفي أروقة عمل المؤسسات الحكومية والخاصة، وعلينا أن نقرأ ونتدبر هذه القصة العبقرية التي نجح الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- في تجسيدها قبل 3 قرون من الزمن، حينما بدأ في تأسيس دولة مترامية الأطراف، رسمت سجلًا حافلًا لأحداث الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية آنذاك، تحت حكم الدولة السعودية الأولى، مروًرا بحكم الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود -رحمه الله- في الدولة السعودية الثانية، وصولًا إلى قيام المملكة على يد موحدها وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.