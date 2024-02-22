اقتصاديون: المملكة حققت مكاسب تنموية شاملة جعلتها في مقدمة الدول ومحط أنظار العالم

كشف عدد من الاقتصاديين حجم الإنجازات والنجاحات التي تحققت على مدى 3 قرون مضت، سطرت سجلًا حافلًا لأحداث الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية، ونوهوا بمسيرة المملكة العربية السعودية في الكثير من المكاسب التنموية الشاملة، والتي جعلت المملكة في مقدمة الدول ومحط أنظار العالم.
فمن جانبه، قال نائب رئيس غرفة جدة سابقًا مازن بترجي: إن 22 فبراير من كل عام لا يعد يومًا عاديًا ككل الأيام، حيث فيه الكثير من المعاني الرمزية التي ينبغي أن نتدبرها وندرك قيمتها، ويعرف الجيل الجديد من أبنائنا وأحفادنا دورها في تنمية الانتماء للوطن، وتعزيز روح الارتباط بجذور هذه الأرض الطبية، التي بذل أجدادنا في سبيلها الغالي والنفيس، ودفعوا حياتهم ثمنًا لبنائها وتوحدها.
وأضاف أنه لا ينبغي أن يمر يوم التأسيس بشكل عابر في المدارس والجامعات السعودية، بل وفي أروقة عمل المؤسسات الحكومية والخاصة، وعلينا أن نقرأ ونتدبر هذه القصة العبقرية التي نجح الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- في تجسيدها قبل 3 قرون من الزمن، حينما بدأ في تأسيس دولة مترامية الأطراف، رسمت سجلًا حافلًا لأحداث الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية آنذاك، تحت حكم الدولة السعودية الأولى، مروًرا بحكم الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود -رحمه الله- في الدولة السعودية الثانية، وصولًا إلى قيام المملكة على يد موحدها وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.
من جانبه، أكد المستشار البروفيسور يحيى حمزة الوزنه أن المملكة كللت مكاسبها التاريخية من خلال التقدم في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية، محققة المركز الثالث بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى دول العشرين؛ وفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية التابع لمعهد التنمية الإدارية لعام 2023، حيث قفزت 7 مراتب عن مركزها السابق، وسجّلت المملكة قفزة ملموسة في منظومة النقل والخدمات اللوجستية العالمية بعد أن صعدت 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.
وأشار إلى أنه لا يختلف اثنان على أن قصة أمجاد الدولة السعودية عبر ثلاثة قرون، كانت أكبر حافز للإنجازات التي يحققها أبناء الوطن في الوقت الحالي من خلال العزيمة والإرادة القوية للقيادة الرشيدة، ومما يدعو للفخر أن صناعة السعادة لا تتوقف في هذا العهد الزاهر، حيث نشهد كل يوم إطلاق مبادرات وبرامج ومشاريع عملاقة، تسرّع من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتجعل كل مواطن يشعر بالزهو وهو يقول بملء فمه: "ارفع رأسك أنت سعودي".
بدوره تطرق رجل الأعمال المهندس محمد حسن أبو داود أن من حق الجيل الجديد أن يعرف قصص الأمجاد التي سطرها أجدادنا، حين نجحوا في تمهيد الطريق نحو دولة فتية أصبحت تصنف على أنها القائد الفعلي لمنطقة الشرق الأوسط سياسيًا واقتصاديًا وعلميًا وثقافيًا بمجموعة كبيرة من المشاريع والبرامج والمبادرات التي أثمرت نهضة حضارية شاملة، استهدفت الإنسان السعودي في حياته وعمله وأمنه وصحته وتعليمه، ووصل صداها إلى العالم كله.
وأضاف: لقد جسّد قائد نهضتنا الحديثة وعراب الوطن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ما وصلنا إليه بجملة عبقرية قالها خلال مقابلته الأخيرة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "السعودية أعظم قصّة نجاح في القرن الـ 21"، وهي عبارة تعكس ما شهده وطننا الحبيب من تحولات كبيرة، جعلته ليس مجرد أكبر منتج للطاقة على وجه الأرض، بل المنتج الأول للعقول والابتكارات والأبحاث في المنطقة، وقريبًا سيكون على مستوى العالم.
وقالت رائدة الأعمال، أبرار باشويعر: إن من حق أبناء الوطن أن يحتفلوا بهذه الصورة الكرنفالية الرائعة بـ"يوم بدينا"، حيث حققت المملكة على مدار 3 قرون زمنية مضت على إنشاء الدولة السعودية الأولى، مكتسبات مهمة، كللتها بقفزة حضارية شهدها العصر الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما لله.
وأضافت: هناك العديد من المكتسبات الاقتصادية العملاقة التي زينت احتفالنا الجاري بيوم التأسيس حيث تمثلت في استضافة عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية التي نتج منها بناء تحالفات وتكتلات اقتصادية مع كبرى البلدان حول العالم، وأطلق ولي العهد مشروعات عملاقة تسهم في دعم سياسة التنوع الاقتصادي وتتوافق مع أهداف رؤية البلاد في المرحلة المقبلة.
وختمت: لعلنا جميعًا نشعر بزهوة الانتصار بعد فوز وطننا الحبيب باستضافة معرض إكسبو 2030 أكبر المعارض الدولية، بعد منافسة مع كوريا الجنوبية وإيطاليا، ليحصد ملف المملكة 119 صوتًا من الدول الأعضاء، ويختار العالم الرياض مقرًا لانعقاد المعرض الدولي في عام 2030، إضافة إلى استضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات والفعاليات الاقتصادية الدولية.