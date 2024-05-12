محافظ الطائف يرعى توقيع اتفاقيات الأمانة لإزالة الأطباق الهوائية وزراعة جبل الكر

برعاية الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، وقع أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، مع الرئيس التنفيذي لشركة إنتغرال التابعة لشركة الاتصالات السعودية STC، اتفاقية لتحسين المشهد الحضري ورفع امتثال المباني من خلال استبدال الأطباق الهوائية على واجهات وأسطح المباني بمنصة STC TV للمساهمة بتعزيز المظهر الحضاري للمباني ورفع جهود الاستدامة.
وسيتم من خلال الاتفاقية إزالة الأطباق الهوائية من واجهات وأسطح المباني، كونها تشكل عنصر تشوه للمنظر العام، في حين ستساهم المبادرة في تعزيز جمالية المدينة، وتشجيع المواطنين والمقيمين على المشاركة في الحفاظ على المظهر الحضاري لها.
كما رعى محافظ جدة توقيع الأمانة مع شركة ركايا اتفاقية لتشجير جبل الهدا (الكر) بأكثر من 50 ألف شجرة، ضمن جهود الأمانة في تعزيز جمالية مدخل الطائف الغربي وتحسين المشهد الحضري.
وسيسهم المشروع في تعزيز بيئة الموقع، خاصةً وأن المرتفعات الجبلية بالكر تتوفر بها مقومات نجاح زراعة الأشجار، مما يدعم جهود الأمانة في تخضير الموقع.
وتم أيضاً توقيع اتفاقيات شراكة بين الأمانة وفرع وزارة النقل ضمن مبادرة التشجير، وتوقيع اتفاقية شراكة أخرى بين الأمانة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز جهود التخضير بالتعاون بين الشركاء ذات العلاقة لتحقيق أهداف المشروع.