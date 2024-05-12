محافظ الطائف يرعى توقيع اتفاقيات الأمانة لإزالة الأطباق الهوائية وزراعة جبل الكر

وسيتم من خلال الاتفاقية إزالة الأطباق الهوائية من واجهات وأسطح المباني، كونها تشكل عنصر تشوه للمنظر العام، في حين ستساهم المبادرة في تعزيز جمالية المدينة، وتشجيع المواطنين والمقيمين على المشاركة في الحفاظ على المظهر الحضاري لها.