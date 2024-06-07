متطوعون ومتطوعات الطائف يشاركون في مبادرة "الطائف ترحب بضيوف الرحمن"

شرعت أمانة الطائف في تنفيذ مبادرتها التطوعية "الطائف ترحب بضيوف الرحمن" بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والمتطوعين والمتطوعات، وذلك في ميقاتي الحج "قرن المنازل" بالسيل الكبير و"وادي محرم" بالهدا، ومركز الفرز الأمني بالبهيتة، وصالة القدوم الدولية بمطار الطائف الدولي، سيكونون باستقبالهم بالهدايا والنشرات والمطويات الإرشادية والتوعوية، مع توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام الذين يتدفقون تباعًا باتجاه مكة المكرمة هذه الأيام عبر المنافذ البرية والجوية المؤدية إلى العاصمة المقدسة.
وأوضحت مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بجمعية العون الخيرية مريم سحاري لـ"سبق"، أن "هذه المبادرة لقيت دعمًا كبيرًا من الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، ومتابعة من أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي، في ظل التنسيق التكاملي مع شركاء الأمانة من مختلف القطاعات الأمنية والخدمية".
وقالت: "تهدف المبادرة إلى تعزيز الخدمات البلدية والصحية والتعليمية في المواقيت والمطار الدولي، وتوفير كل ما من شأنه راحة حجاج بيت الله الحرام أثناء رحلتهم تجاه البقاع الطاهرة، مبينةً أنهُ تم تركيب لوحات ترحيبية بالحجاج في جميع مداخل ومخارج المدينة، إضافة إلى مواقع مختارة من وسط الطائف".
وذكرت بأنهُ قد سجلت جميع طرق الطائف السريعة والعامة تدفقًأ مروريًا مرتفعًا لأن الطائف تعدُ منفذًا رئيسيًا للحجاج والمعتمرين والبوابة الشرقية للعاصمة المقدسة، وتستقبل عبر منافذها البرية بطريق السيل الكبير وطريق الرياض وطريق الجنوب وطريق الهدا وطريق الشفا أعدادًا كبيرة من الحجاج خلال الموسم، مما يتطلب معه تكثيف الجهود للتسهيل على ضيوف الرحمن وتقديم كل دعم ممكن.
وأضافت "سحاري": "يستقبل منفذ الطائف الجوي رحلات متتابعة من العديد من دول العالم على مدار الساعة، ويعتبر داعمًا لمطار الملك عبدالعزيز الدولي في استقبال الحجاج، ويتم نقلهم عبر حافلات مجهزة إلى العاصمة المقدسة مرورًا بميقات السيل الكبير، وقدم متطوعون ومتطوعات من الأمانة ومن العديد من القطاعات غير الربحية والأمنية والحكومية باقات الورود والزهور لضيوف الرحمن".
وأوضحت مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بجمعية العون الخيرية أن الأمانة عكست هي وشركاؤها من القطاع العام والقطاع غير الربحي صورة حضارية للمملكة في خدمتها لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير أفضل الخدمات لهم أثناء تنقلاتهم حتى الوصول إلى المشاعر المقدسة، للتيسير عليهم في رحلتهم لأداء شعيرة الحج في أجواء سهلة وآمنة، وتقديم الرعاية الملائمة لهم، إلى جانب إثراء تجربة الحجاج حتى عودتهم إلى بلدانهم بالسلامة.
وشكرت "سحاري" كافة القطاعات المشاركة لتقديم التسهيلات اللازمة لراحة ضيوف الرحمن، مشيدةً بالشراكة الفعالة في كافة القطاعات الحكومية والأمنية لإنجاح تنفيذ المبادرة التطوعية للتيسير على الحجاج بما يتماشى مع الجهود والإمكانات التي وفّرتها حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من أرجاء المعمورة.