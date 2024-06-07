متطوعون ومتطوعات الطائف يشاركون في مبادرة "الطائف ترحب بضيوف الرحمن"

وأضافت "سحاري": "يستقبل منفذ الطائف الجوي رحلات متتابعة من العديد من دول العالم على مدار الساعة، ويعتبر داعمًا لمطار الملك عبدالعزيز الدولي في استقبال الحجاج، ويتم نقلهم عبر حافلات مجهزة إلى العاصمة المقدسة مرورًا بميقات السيل الكبير، وقدم متطوعون ومتطوعات من الأمانة ومن العديد من القطاعات غير الربحية والأمنية والحكومية باقات الورود والزهور لضيوف الرحمن".