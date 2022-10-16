جامعة حائل بالمرتبة الـ9 عربياً و5 محلياً.. ورئيسها: العمل الدؤوب أسهم في التميز

أكد رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، أن تحقيق الجامعة المرتبة التاسعة عربيًّا، والخامسة على مستوى الجامعات السعودية في تصنيف التايمز للجامعات، للعام 2023 الذي ضم 351 جامعة عالميًّا، جاء نتيجة عمل دؤوب قام به جميع قيادات ومنسوبي الجامعة الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز الذي سيكون خطوة مهمة لإنجازات قادمة تعمل الجامعة على تحقيقها.