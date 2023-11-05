الأردن تدين التصريحات العنصرية التحريضية لأحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضاً مداناً على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة.
وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة، هذه التصريحات خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولي العمل فوراً على التصدي له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.