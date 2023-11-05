الأردن تدين التصريحات العنصرية التحريضية لأحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضاً مداناً على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة.