أمانة الشرقية تعلن فتح مظاريف مشروع "جزيرة المرجان" في الدمام

وأفاد "الجبير" بأن الأمانة تستهدف في خططها تطوير الواجهات البحرية والكورنيش؛ حيث تقع جزيرة المرجان التي يتوسطها برج بارتفاع 30 مترًا على غرار الأبراج الإسلامية، مع وجود المسطحات الخضراء، وأنواع الأشجار والنخيل والزهور، على مساحة تقدر بأكثر من 60 ألف متر مربع، على امتداد كورنيش الدمام، يربطها طريق جسر على جانبيه حماية حجرية؛ حيث تتوزع بالجزيرة 25 مظلة خرسانية ذات طابع معماري مميز، بمساحة 2000 متر مربع، إضافة إلى مقاعد جلوس.