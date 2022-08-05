"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار رعدية ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الرياض وجازان ونجران والشرقية والحدود الشمالية والمدينة المنورة وعسير ومكة المكرمة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأتربة مثارة وأمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظُهر السبت.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العرضيات والقنفذة والمظيلف، فيما تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية على الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت، فيما تشهد الكامل وخليص أتربة مثارة وأمطارًا رعدية حتى السادسة صباحًا.
وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة توقَّع المركز أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مع تساقُط البَرَد والسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية، تشمل السيل الكبير والشفا والطائف والهدا وعشيرة وأضم وبني يزيد وميسان وقيا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وأمطارًا رعدية، تشمل المهد واليتمة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح السبت.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشيبة والعبيلة وذعبلوتن وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح السبت.
وتشهد منطقة نجران أيضًا أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ونشاط للرياح السطحية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الثامنة من صباح السبت.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية، تشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد، وكذلك تشهد الدرب وبيش، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.