"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار رعدية ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة توقَّع المركز أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مع تساقُط البَرَد والسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية، تشمل السيل الكبير والشفا والطائف والهدا وعشيرة وأضم وبني يزيد وميسان وقيا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.