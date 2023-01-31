"الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد على الشمالية والجوف وتبوك

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.