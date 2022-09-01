"هيئة الأفلام" تنظم ورشة للتعريف بـ"الحوافز" للإنتاج السينمائي

واستعرضت الورشة أهداف الدعم المحلي والتمويل تشجيعاً لمنتجي الأفلام في المملكة على إنتاج محتوى سينمائي عالي الجودة للأسواق المحلية والدولية، وتعزيز منظومة المحتوى الإبداعي ذات الصلة، وتوفير الفرص أمام شركات الإنتاج السينمائي المحلية ومراكز ما بعد الإنتاج، وشركات تأجير معدات الأفلام والاستوديوهات، وشركات تقديم السلع وخدمات صناعة المحتوى الإبداعي، بالإضافة إلى إتاحة فرص التوظيف للسعوديين والسعوديات وأطقم الإنتاج المحلية التي تقدم الخدمات في منظومة صناعة المحتوى الإبداعي.