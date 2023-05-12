خطيب الحرم المكي: صلاة الجماعة ترسخ مفهوم اجتماع الكلمة وائتلاف صفوف المسلمين

وأكمل: قد جعل الله عز وجل بحكمته الدخول عليه في الصلاة موقوفًا على الطهارة، وشرع للمتطهر كما أخبر النبي أن يقول بعد فراغه من الوضوء: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين" أخرجه الترمذي، وأمره باستقبال القبلة بوجهه، والإقبال على الله عز وجل بكليته، والقيام بين يديه مقام العبد المتذلل المسكين، ثم يكبره بالإجلال والتعظيم فيفتتح صلاته بقوله: (الله أكبر)، الله أكبر: إعلان للتوحيد، الله أكبر: براءة من الشرك، الله أكبر من متع الدنيا وملذاتها، الله أكبر من همومها وملهياتها، فيتخلى المصلي عن العوائق، ويقطع جميع العلائق، ثم يبدأ بعد التكبير، بدعاء الاستفتاح، فيسبح الله، ويحمده، ويعظمه، ويفرده بالتوحيد وحده لا شريك له، فيقول: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)، ثم يستعيذ بالله، ويلتجئ إليه في صرف الشيطان عنه، ثم يبسمل، ويقف بعد ذلك عند كل آية من الفاتحة مستشعرا جواب ربه له، وكأنه يسمعه وهو يقول: (حمدني عبدي)، (مجدني عبدي)، (هذا بيني وبين عبدي)، ثم يسأل ربه أفضل سؤال وهو: {اهدنا الصراط المستقيم} [سورة الفاتحة]؛ ليهديه إلى الطريق الموصلة إليه وإلى جنته، ويبعده عن سبيل الضلال وأسباب غضبه، ثم يأخذ بعد ذلك في تلاوة ما تيسر من القرآن؛ ويتدبر في كلام الرحمن، فتتنزل تلك الآيات على القلوب نزول الغيث على الأرض التي لا حياة لها بدونه، ويحل فيها محل الأرواح من الأبدان.