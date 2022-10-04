ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لاتجارهم بكائنات فطرية في منطقة عسير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم (14) طائرًا من نوع كروان صخري، و(11) كائنًا فطريًا من نوع وبر، و(3) طيور من نوع حجل، وكائنًا فطريًا من نوع نيص، والاتجار بها بغرض البيع في منطقة عسير ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.