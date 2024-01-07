"إغاثي الملك سلمان" يوزع 3.668 سلة غذائية بحضرموت وينفذ دورة تدريبية خاصة في عدن

الى ذلك نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة جلسات فردية لتعليم لغة برايل للمكفوفين في محافظات عدن وحضرموت وأبين، استفاد منها 88 طالباً وطالبة، ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية وتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة الممول من المركز ، بالتزامن مع اليوم العالمي للغة برايل الذي يصادف 4 يناير من كل عام.