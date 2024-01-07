"إغاثي الملك سلمان" يوزع 3.668 سلة غذائية بحضرموت وينفذ دورة تدريبية خاصة في عدن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3.668 سلة غذائية في مديريات رماه وثمود والعبر وحجر بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن.
يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 179.982 سلة غذائية في محافظات مأرب، والجوف، وحضرموت، وشبوه، والمهرة، وجزيرة سقطرى، والحديدة، والمناطق المحاذية لمحافظتي حجة وصعدة، يستفيد منه 253.659 فرداً.
كما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول الدورة التدريبية الخاصة بصناعة الجبس في محافظة عدن، وذلك ضمن مشروع توفير سبل العيش الكريم للنساء والفتيات الأشد ضعفاً في اليمن، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وجرى خلال الدورة التي استمرت 10 أيام تعريف المشاركات بفن حرفة الجبس، وأهم الأدوات المستخدمة والخطوات العملية في إنتاج التحف وأدوات الزينة، بالإضافة إلى صناعة اللوحات الفنية الإبداعية.
يذكر أن المشروع يهدف إلى تمكين النساء والفتيات المعرضات للخطر وتعزيز قدرات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال تقديم برامج التدريب الحرفي والمهني، وتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والحماية للنساء والفتيات، تستفيد منه 42.960 امرأة في محافظات شبوة ولحج والمهرة ومأرب وحضرموت.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للنساء المحتاجات في اليمن.
الى ذلك نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة جلسات فردية لتعليم لغة برايل للمكفوفين في محافظات عدن وحضرموت وأبين، استفاد منها 88 طالباً وطالبة، ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية وتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة الممول من المركز ، بالتزامن مع اليوم العالمي للغة برايل الذي يصادف 4 يناير من كل عام.
كما بلغ عدد الساعات الدراسية للجلسات الفردية 4.197 ساعة ، فيما جرى توزيع الكراسي المدرسية لـ 323 طالباً وطالبة في عدد من مدارس المكفوفين في محافظتي أبين وحضرموت، كما وزع المركز على الطلاب والطالبات المستلزمات والوسائل التعليمية مثل ألواح رياضيات بلغة برايل، وأوراق خاصة للكتابة بلغة برايل، ومساطر برايل، ولوحات برايل المعدنية، ومبادئ برايل، وطابعات برايل.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للنهوض بقطاع تعليم المكفوفين عبر تعليمهم لغة برايل ، ورفد البيئة المدرسية وتوفير المستلزمات التعليمية الضرورية للمكفوفين في جميع أنحاء العالم.