توقيع مذكرة تفاهم بين "فيزا" والهيئة السعودية للسياحة في معرض سوق السفر العربي 2023 لتعزيز التجربة السياحية السعودية

ويحظى هذا التعاون الاستراتيجي بدعم أكبر قاعدة بيانات للمدفوعات في العالم "فيزا نت" "VisaNet"، التي توفر بيانات شاملة حول السياحة الداخلية ورؤية شاملة حول كيفية قيام الحكومات بتحسين استراتيجيتها غير النقدية، وتشمل المعلومات التي تم الحصول عليها من البيانات رحلات الزوار وسلوكيات الإنفاق عبر فئات مختلفة، والموسمية، والتحول الرقمي، وأنواع العملاء، بما يوفر نظرة عامة شاملة على كيفية إنشاء تجارب للمدفوعات يكون العملاء محورها الأساسي.