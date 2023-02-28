35 مئوية.. شرورة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت شرورة أعلى درجة حرارة بـ 35 مئوية، فيما سجلت حائل وعرعر وطريف أقل درجة حرارة 8 مئوية.