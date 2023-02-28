35 مئوية.. شرورة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت شرورة أعلى درجة حرارة بـ 35 مئوية، فيما سجلت حائل وعرعر وطريف أقل درجة حرارة 8 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: شرورة 35 درجة، ومكة المكرّمة، وينبع 34 مئوية، وكل من نجران وجازان والوجه 33 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت حائل وعرعر وطريف في أدنى القائمة بـ 8 مئوية، تليها تبوك وسكاكا والقريات بـ 10 مئوية.
وسجلت الدمام والطائف وحفر الباطن والرياض وأبها وبريدة وجازان ونجران والدوادمي والخرج والمجمعة أعلى رطوبة بين 90% 85%.