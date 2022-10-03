"إغاثي الملك سلمان" يقدّم 1.360 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في باكستان

واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعدات إغاثية متنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.
وشهد يوم أمس توزيع 1.360 سلة غذائية و67 خيمة و996 ناموسية في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبربختون خوا، ومناطق ديامر وغزر بمقاطعة جلجت بلتستان، ومنطقة نصير آباد بإقليم بلوشستان، ومنقطة نيلم بمقاطعة آزاد كشمير، استفاد منها 9.520 فردًا.
تأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لدعم الشعب الباكستاني الشقيق؛ عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم هناك.
على صعيد آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 455 سلة غذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 2.503 أفراد.
يأتي ذلك ضمن مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة للمساهمة في سد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022م.
من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 675 سلة غذائية في منطقة عرسال اللبنانية، استفاد منها 3.375 فردًا من الفئات الأشد حاجة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.