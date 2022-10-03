"إغاثي الملك سلمان" يقدّم 1.360 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في باكستان

تأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لدعم الشعب الباكستاني الشقيق؛ عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم هناك.