مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُوَقّع اتفاقيات تعاون جديدة مع "3" جامعات كندية بارزة

وأوضح أ.د.العمري أن هذه الاتفاقيات التي درجت المجموعة على توقيعها مع الجامعات العالمية؛ تهدف إلى الاستفادة من التجارب والخبرات الكبيرة لهذه الكيانات العلمية؛ لرفع مستوى وكفاءة الكوادر الطبية؛ مشيرًا إلى أن المجموعة كانت قد وقّعت مؤخرًا اتفاقيتين مماثلتين مع جامعتي تورنتو وأوتاوا الكنديتين، وتجمعها أيضًا شراكة ناجحة مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية، في مجال الخدمات المهنية والتعليمية، إضافة إلى تنفيذ برنامج زمالة أكاديمية لطب الطوارئ وبرامج صحية أخرى، وكذلك مع الكلية الملكية الأيرلندية، وتتضمن تنظيم امتحانات الزمالة الأيرلندية للأطباء، إضافة إلى اتفاقيات التعاون التي تربطها مع عدد كبير من الجامعات الإقليمية والوطنية؛ مضيفًا أن هذا الجهد يسعى في محصلته النهائية إلى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والبحوث العلمية المرتبطة بها، تماشيًا مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030؛ مشيرًا إلى أن أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب بعد هذه التجارب النوعية، تمتلك الآن خبرات متراكمة في مجال التدريب والتأهيل، واستطاعت مع الدعم المتواصل من إدارة المجموعة، فتح آفاق جديدة أحدثت نقلة نوعية في مجال التعليم والتدريب الطبي، كما ساهمت هذه التجارب النوعية في تمكينها من خلق جو تعليمي مميز، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليًّا.