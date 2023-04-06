الطائف.. قيصرية عاجلة تُنهي معاناة امرأة مصابة بـ7 أورام ليفية.. طفلتها سليمة

باشر برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، حالة امرأة حامل في أسبوعها الـ37، كانت تعاني من وجود سبعة أورام ليفية في الرحم بمختلف الأحجام، أكبرها يبلغ حجمه 30 سم × 30 سم؛ مما أدى إلى وجود الجنين في الرحم بشكل صعب وبوضع متعارض، إضافة إلى وجود التصاقات بين الورم والأمعاء وجدار البطن.
وقالت "صحة الطائف" في تصريح لها أوردته لـ"سبق": إن الفريق الطبي قرر إجراء عملية قيصرية عاجلة لإزالة جميع الأورام الليفية من الرحم، وإزالة الالتصاقات كذلك، بواسطة فريق الجراحة المختص؛ حيث استغرقت العملية أكثر من 5 ساعات، وأنجبت الأم طفلة سليمة تزن 2.5 كيلو.
وأضافت: بعد استقرار حالتهما والاطمئنان عليهم غادرت المريضة وطفلتها المجمع بصحة جيدة ولله الحمد.
يُذكر أن برج النساء والولادة يحتوي على 300 سرير، ويُعد مركزًا مرجعيًّا، ويتميز بكوادر بشرية متميزة وتقنيات عالية متقدمة.