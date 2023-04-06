الطائف.. قيصرية عاجلة تُنهي معاناة امرأة مصابة بـ7 أورام ليفية.. طفلتها سليمة

باشر برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، حالة امرأة حامل في أسبوعها الـ37، كانت تعاني من وجود سبعة أورام ليفية في الرحم بمختلف الأحجام، أكبرها يبلغ حجمه 30 سم × 30 سم؛ مما أدى إلى وجود الجنين في الرحم بشكل صعب وبوضع متعارض، إضافة إلى وجود التصاقات بين الورم والأمعاء وجدار البطن.