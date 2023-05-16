"أمين آركو" يزور منظمة الهلال الأحمر السوري وينوه بجهودها في خدمة العمل الإنساني

وتابع "التويجري": لدينا في منطقتنا العربية عدة دول وجمعيات وطنية محتاجة للدعم؛ وتعمل المنظمة العربية على تحديد احتياجاتها ثم التواصل مع الجمعيات والهيئات وبقية المانحين لتأمين التمويل اللازم للوفاء بهذه الاحتياجات سريعاً من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية؛ وهنا لا يفوتنا أن نشكر الجهات المانحة وعلى رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والجمعيات التابعة للمنظمة العربية على دعمها المستمر ومنها جمعيات الهلال الأحمر الكويتي، وغيرها من الجمعيات التي تدافعت لدعم الهلال الأحمر السوري أثناء الحرب الأهلية والزلزال. وفي ختام احتفالية افتتاح غرفة العمليات القلبية تجول الدكتور التويجري داخلها واطلع على تجهيزاتها لعلاج المرضى.