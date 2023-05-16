"أمين آركو" يزور منظمة الهلال الأحمر السوري وينوه بجهودها في خدمة العمل الإنساني

زارَ أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري منظمة الهلال الأحمر العربي السوري؛ واجتمع مع رئيسها المهندس خالد حبوباتي، وبحثا آليات دعم المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا مؤخراً؛ إضافة لاستعراض الدور الفاعل للهلال الأحمر السوري في تخفيف التداعيات الإنسانية الناتجة عن النزاع المسلح في سوريا ومساعدة المتضررين من الزلزال.
وأعرب "التويجري" عن شكره لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري على جهودها المتميزة في خدمة العمل الإنساني؛ معرباً عن تطلعه إلى استمرار حراكها الإنساني الفاعل في تعزيز الاستجابة الإنسانية للمتضررين من أي أزمات وكوارث.
فيما أكد أمين عام "آركو"؛ استمرار جهود الأمانة العامة للمنظمة العربية من خلال تنسيقها المتواصل مع أعضائها من الهيئات والجمعيات الوطنية وبقية المنظمات والهيئات العاملة في ميدان الإنسانية لتخفيف المعاناة الإنسانية للمتضررين من أي أزمات أو كوارث تحدث لا سمح الله في أي دولة عربية.
وأعرب "التويجري" في كلمة عقب افتتاح غرفة العمليات القلبية بمركز الزاهرة الطبي التابع للهلال الأحمر العربي السوري عن سعادته بزيارة سوريا وجولته في مستشفى الهلال الأحمر السوري الذي يخدم مئات الآلاف من الأشخاص في دمشق وريف دمشق؛ وشكر جمعية الهلال الأحمر الكويتي على استجابتها لنداء الأمانة العامة للمنظمة العربية لدعم الهلال الأحمر السوري من أجل إنشاء غرفة العمليات القلبية.
وتابع "التويجري": لدينا في منطقتنا العربية عدة دول وجمعيات وطنية محتاجة للدعم؛ وتعمل المنظمة العربية على تحديد احتياجاتها ثم التواصل مع الجمعيات والهيئات وبقية المانحين لتأمين التمويل اللازم للوفاء بهذه الاحتياجات سريعاً من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية؛ وهنا لا يفوتنا أن نشكر الجهات المانحة وعلى رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والجمعيات التابعة للمنظمة العربية على دعمها المستمر ومنها جمعيات الهلال الأحمر الكويتي، وغيرها من الجمعيات التي تدافعت لدعم الهلال الأحمر السوري أثناء الحرب الأهلية والزلزال. وفي ختام احتفالية افتتاح غرفة العمليات القلبية تجول الدكتور التويجري داخلها واطلع على تجهيزاتها لعلاج المرضى.
يشار إلى أن الغرفة تم دعمها من قبل جمعية الهلال الأحمر الكويتي استجابة لنداء الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.