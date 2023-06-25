محليات

شاهد.. خادم الحرمين والأمير محمد بن سلمان في موسم الحج قبل 25 عاماً

صورة وثّقتها "دارة الملك عبدالعزيز" يعود تاريخها لعام 1419هـ - 1999م
شاهد.. خادم الحرمين والأمير محمد بن سلمان في موسم الحج قبل 25 عاماً

تحت وسم #أذن_بالناس، وثّقت دارة الملك عبدالعزيز، صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله- في موسم الحج قبل 25 عاماً هجرية.

وكتبت الدارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تقول: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله- في موسم حج عام 1419هـ/ 1999م".

يُشار إلى دارة الملك عبدالعزيز هي مؤسسة أُسست عام 1392هـ/1972م، وتُعنى وتختص بخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي.

دارة الملك عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الأمير محمد بن سلمان

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org