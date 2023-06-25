شاهد.. خادم الحرمين والأمير محمد بن سلمان في موسم الحج قبل 25 عاماً

تحت وسم #أذن_بالناس، وثّقت دارة الملك عبدالعزيز، صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله- في موسم الحج قبل 25 عاماً هجرية.