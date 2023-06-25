شاهد.. خادم الحرمين والأمير محمد بن سلمان في موسم الحج قبل 25 عاماً

تحت وسم #أذن_بالناس، وثّقت دارة الملك عبدالعزيز، صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله- في موسم الحج قبل 25 عاماً هجرية.
وكتبت الدارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تقول: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله- في موسم حج عام 1419هـ/ 1999م".
يُشار إلى دارة الملك عبدالعزيز هي مؤسسة أُسست عام 1392هـ/1972م، وتُعنى وتختص بخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي.