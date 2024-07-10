"القيادة" تهنئ الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما بذكرى استقلال بلادها

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لـ"برات"، بهذه المناسبة، وعبّر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كومنولث جزر البهاما الصديق المزيد من التقدم والازدهار.