"القيادة" تهنئ الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما بذكرى استقلال بلادها

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسينثيا برات، الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كومنولث جزر البهاما الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لـ"برات"، بهذه المناسبة، وعبّر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب كومنولث جزر البهاما الصديق المزيد من التقدم والازدهار.