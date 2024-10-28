القبض على 4 مخالفين للصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية 

أعلنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي القبض على (4) مواطنين وهم: خلف نهير السعدي وعبدالعزيز نهير السعدي وتركي نهير السعدي وعبدالرحمن نهير السعدي، لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وضبط بحوزة المتهمين بندقية هوائية، و(100) ذخيرة هوائية، و(32) كائناً فطرياً مصيداً، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
وتصل عقوبة الصيد دون ترخيص إلى غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها إلى غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر السمان إلى غرامة (1,500) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل إلى غرامة (5,000) ريال.
وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.