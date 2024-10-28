القبض على 4 مخالفين للصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية 

وتصل عقوبة الصيد دون ترخيص إلى غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها إلى غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر السمان إلى غرامة (1,500) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل إلى غرامة (5,000) ريال.