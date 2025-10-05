الهلال الأحمر بنجران يتعامل مع 1295 بلاغًا إسعافيًا خلال شهر سبتمبر

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران في إحصائية حديثة، عن تعامل فرقها الإسعافية مع 1295 بلاغًا خلال شهر سبتمبر 2025، تنوعت بين حوادث مرورية وحالات مرضية وأزمات تنفسية وغيرها.
وأوضحت الهيئة أن الحالات المرضية شكّلت النسبة الأكبر من البلاغات بواقع 1106 حالة، فيما بلغ عدد الحوادث المرورية 189 حالة، مؤكدة أن جميع البلاغات تمت معالجتها بواسطة كوادر بشرية مؤهلة وآليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية.
من جانبه، أوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة نجران محمد العسيري أن طلب الخدمة الإسعافية متاح عبر الرقم 997 أو من خلال تطبيق “أسعفني”، الذي يتيح للمستخدمين إنشاء البلاغات واستدعاء الفرق الإسعافية وإرسال نداءات استغاثة، بالإضافة إلى تتبع حالة البلاغ ومعرفة أقرب المنشآت الصحية وأرقام الطوارئ.
يُذكر أن منطقة نجران تضم 17 مركزًا إسعافيًا تعمل على مدار الساعة، ويشرف عليها أطقم من أخصائيي وفنيي الإسعاف وطب الطوارئ، لضمان سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.