السديس يتفقّد الخدمات المقدمة بالحرم.. ويؤكّد: عليكم بالجد والاجتهاد في خدمة قاصدي بيت الله

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجولةٍ تفقدية بالمسجد الحرام، يرافقه عدد من وكلاء الرئيس العام ومساعديهم، وذلك لتفقُّد الإدارات والخدمات المقدمة في بيت الله الحرام.
وأكّد أهمية استمرار الجهود في خدمة بيت الله الحرام وتقديم كل ما يُعين ويُيسر لقاصدي المسجد الحرام أداء عبادتهم بكل راحةٍ واطمئنان بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، موصياً على ضرورة الجد والاجتهاد والاستعداد التام والكامل لكل ما من شأنه خدمة قاصدي المسجد الحرام.
واختتم بدعاء الله -عزّ وجلّ- أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح والسداد لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.