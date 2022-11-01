السديس يتفقّد الخدمات المقدمة بالحرم.. ويؤكّد: عليكم بالجد والاجتهاد في خدمة قاصدي بيت الله

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجولةٍ تفقدية بالمسجد الحرام، يرافقه عدد من وكلاء الرئيس العام ومساعديهم، وذلك لتفقُّد الإدارات والخدمات المقدمة في بيت الله الحرام.