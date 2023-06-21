"المدني" يشارك ضمن معارض "الداخلية" للتعريف بخدماته لضيوف الرحمن

وتعرف زوار جناح المديرية العامة على الممارسات الصحيحة لأداء فريضتهم بيسر وطمأنينة، وتعزيز جانب السلامة الوقائية وأنظمة السلامة والحماية من الحريق، وكل ما قد يؤثّر في سلامتهم من الحوادث في مقرّ إقامتهم أو في المشاعر المقدسة، وتعريفهم بمخارج الطوارئ ومخاطر التوصيلات الكهربائية وزيادة الأحمال.