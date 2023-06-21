"المدني" يشارك ضمن معارض "الداخلية" للتعريف بخدماته لضيوف الرحمن

تشارك المديرية العامة للدفاع المدني، ضمن معارض وزارة الداخلية في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة والمدينة المنورة؛ لاستعراض خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن، والتعريف بإرشادات السلامة وكيفية تجنب المخاطر، والمحظورات؛ كاستخدام الغاز في المشاعر المقدسة، وحمل الأمتعة الكبيرة.
وتعرف زوار جناح المديرية العامة على الممارسات الصحيحة لأداء فريضتهم بيسر وطمأنينة، وتعزيز جانب السلامة الوقائية وأنظمة السلامة والحماية من الحريق، وكل ما قد يؤثّر في سلامتهم من الحوادث في مقرّ إقامتهم أو في المشاعر المقدسة، وتعريفهم بمخارج الطوارئ ومخاطر التوصيلات الكهربائية وزيادة الأحمال.