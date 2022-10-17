مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11566.38 نقطة

وكانت أسهم شركات أكوا باور، والعمران، والمصافي، وساب، والأمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، ودراية ريت، وحلواني إخواني، وبروج للتأمين، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.60% و 3.09% .