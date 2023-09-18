محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموّه بمقر المحافظة، اليوم الاثنين، رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي الأستاذ عصام بن عبدالقادر المهيدب، يرافقه عدد من أعضاء المجلس والرؤساء التنفيذيين.