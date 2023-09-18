محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموّه بمقر المحافظة، اليوم الاثنين، رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي الأستاذ عصام بن عبدالقادر المهيدب، يرافقه عدد من أعضاء المجلس والرؤساء التنفيذيين.
واستمع سموّه خلال اللقاء لمراحل إنجاز استراتيجية التحول الصحي، والعديد من المشاريع الصحية، مؤكداً سموّه أهمية الاهتمام بمؤشر رضا المستفيدين، وتقديم أرقى وأفضل خدمات الرعاية الصحية؛ لرفع جودة الحياة في إطار مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، مثمنًا في الوقت ذاته دور وجهود العاملين في القطاع وحرصهم على رفع مستوى الأمن الصحي.