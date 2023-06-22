عفيف.. تجهيز 16 موقعًا لإقامة صلاة عيد الأضحى هذا العام

وأوضحت إدارة المساجد أن مواقع الصلاة هي: مصلى العيدين، وجامع الملك فيصل بن عبدالعزيز، جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، جامع الشيخ ابن باز، جامع الشيخ ابن عثيمين، جامع عفيف القديم (الشقاري)، وجامع فنجال الشيباني، وجامع الغويري، وجامع دباس، وجامع التقوى، وجامع العطيل، وجامع أنس بن مالك، وجامع علي بن الحسين، وجامع جعفر بن أبي طالب، وجامع الأوقاف، وجامع السليمانية.