"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الحالة الكامل وخليص وجدة، وتستمر حتى الساعة الثالثة فجرًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة على الشعيبة وجدة ورابغ حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.