"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والقصيم والشرقية والشمالية والجوف والمدينة المنورة وتبوك.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقط البرد مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الرابعة فجرًا.
وتشهد منطقة القصيم أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والرس والشماسية والعمار والمذنب، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة وسيولاً على النبهانية وبريدة وعنيزة وضرية ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الثالثة فجرًا.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الحالة الكامل وخليص وجدة، وتستمر حتى الساعة الثالثة فجرًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة على الشعيبة وجدة ورابغ حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الثالثة فجرًا .
وكذلك تشهد الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر ، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد تبوك رياحًا نشطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.