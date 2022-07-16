أمير قطر مغردًا: استعرضنا بقمة جدة للأمن والتنمية تحديات المنطقة وسبل معالجتها

أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن سعادته بلقاء قادة الدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية، التي عقدت اليوم (السبت) في مركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في جدة، ورأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال أمير دولة قطر عبر حسابه في "تويتر": "استعرضنا فيها (القمة) مختلف التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه دولنا، وسبل معالجتها، بما يعزز استقرار المنطقة ويدعم ازدهارها".
وعبّر عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما قوبلوا به من حفاوة وتكريم.